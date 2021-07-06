Главный тренер сборной Дании высоко оценил работу Саутгейта

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн рассказал об ожиданиях от матча 1/2 финала Евро-2020 против Англии.

«В нашем лагере все понимают, какой сложный соперник по полуфиналу нам достался. Я какое-то время пристально слежу за сборной Англии и за тем, какую работу проделала их ассоциация. Саутгейт отлично выполняет свою работу. Он вернул надежду всей стране и привлекает молодых футболистов. Конечно, сверхталантливая молодежь в сборной Англии впечатляет.



Нам противостоит очень сильная команда, которая к тому же еще и дома играет. Но мы довольны таким положением дел. Англия — фаворит, но противнику нужно будет показать свой лучший футбол, если он хочет выйти в финал», — цитирует тренера пресс-служба УЕФА.

Матч Англия — Дания состоится завтра, 7 июля. Начало — в 22.00 (мск).