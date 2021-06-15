Юрий Жирков снова с семьей. Фото

Футболист сборной России Юрий Жирков покинул расположение национальной команды на Евро-2020. Он уже воссоединился со своей семьей.

Юрий Жирков с сыном. Фото Instagram

Юрий Жирков получил травму одной из мышц бедра во время первого матча на Евро-2020 против Бельгии (0:3). Он будет проходить реабилитацию в одной из московских клиник.

Следующая игра турнира для сборной России состоится 16 июня в Санкт-Петербурге, соперником будет Финляндия.

В заключительном матче группового этапа россиянам предстоит играть против Дании в Копенгагене. Игра пройдет 21 июня.