Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Юрий Жирков снова с семьей. Фото

17:45
Юрий Жирков. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Юрий Жирков с сыном. Фото Instagram
Юрий Жирков. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Футболист сборной России Юрий Жирков покинул расположение национальной команды на Евро-2020. Он уже воссоединился со своей семьей.

Юрий Жирков с сыном. Фото Instagram
Юрий Жирков с сыном. Фото Instagram

Юрий Жирков получил травму одной из мышц бедра во время первого матча на Евро-2020 против Бельгии (0:3). Он будет проходить реабилитацию в одной из московских клиник.

Следующая игра турнира для сборной России состоится 16 июня в Санкт-Петербурге, соперником будет Финляндия.

В заключительном матче группового этапа россиянам предстоит играть против Дании в Копенгагене. Игра пройдет 21 июня.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 214
Все опросы
Как закончится матч Евро-2020 Финляндия — Россия?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Валерий Баринов отреагировал на конфликт Бузовой и Губерниева в прямом эфире
«Вы для меня дно. И не мужик». Бузова разрыдалась на «Матч ТВ»: поругалась с Губерниевым и обратилась к сборной России
Россия — Финляндия, Евро-2020: где смотреть трансляцию матча, когда начало
Венгрия — Португалия: прогноз Бориса Игнатьева на матч Евро-2020 15 июня

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи
Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи