Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Валерий Баринов — об Украине: «Они не трусят. А у наших вечно дрожь в коленках»

11:55
Теги:

Народный артист, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение сборной Украины от Нидерландов (2:3) в рамках первого тура чемпионата Европы-2020.

13&nbsp;июня. Голландия&nbsp;&mdash; Украина&nbsp;&mdash; 3:2.«Такое впечатление, что играли команды первого дивизиона и четвертого». Как на Украине оценили матч своей сборной с Голландией

«Мне понравилась сборная Украины: высокая культура паса, мало ошибок, борются до конца. Смотрятся намного интереснее сборной России. Самое главное — украинцы не трусят. А у наших вечно дрожь в коленках. Особенно это заметно по первому пропущенному голу. У украинцев психология сильнее. Когда они начинают бороться, они не паникуют. А у нас начинается дергание.

Вы можете представить, что наши отыграют два мяча у Бельгии? Даже если это и произойдет, то там такой автобус выстроится. А украинцы не сдались, даже когда сравняли счет, они думали о победе. Возможно, за это они и поплатились. Но лучше проиграть так как они, чем безвольно влететь в три мяча от Бельгии", — сказал Баринов «СЭ».

Сборная Украины уступила сборной Голландии (2:3) в первом туре группового этапа Евро-2020, российская команда разгромно проиграла Бельгии — 0:3.

(Владимир Пушкарев)

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Шотландия — Чехия: прогноз Бориса Игнатьева на матч Евро-2020
Лучший матч Евро. Супергол Ярмоленко чуть не спас Украину в Амстердаме
Евро-2020: результаты матчей 13 июня
Эриксен: «Сейчас мне лучше, но я хочу понять, что произошло»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владимир Пушкарев все материалы автора
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи