Народный артист, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение сборной Украины от Нидерландов (2:3) в рамках первого тура чемпионата Европы-2020.

«Мне понравилась сборная Украины: высокая культура паса, мало ошибок, борются до конца. Смотрятся намного интереснее сборной России. Самое главное — украинцы не трусят. А у наших вечно дрожь в коленках. Особенно это заметно по первому пропущенному голу. У украинцев психология сильнее. Когда они начинают бороться, они не паникуют. А у нас начинается дергание.

Вы можете представить, что наши отыграют два мяча у Бельгии? Даже если это и произойдет, то там такой автобус выстроится. А украинцы не сдались, даже когда сравняли счет, они думали о победе. Возможно, за это они и поплатились. Но лучше проиграть так как они, чем безвольно влететь в три мяча от Бельгии", — сказал Баринов «СЭ».

Сборная Украины уступила сборной Голландии (2:3) в первом туре группового этапа Евро-2020, российская команда разгромно проиграла Бельгии — 0:3.

(Владимир Пушкарев)