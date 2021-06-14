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Дивеев занимается с командой, Жирков пропускает тренировку сборной России

11:46
Игорь Дивеев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игорь Дивеев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сегодня, 14 июня, сборная России проводит тренировку на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.

Защитник Игорь Дивеев, пропустивший вчерашнюю тренировку, работает в общей группе. Защитник Юрий Жирков проводит индивидуальные реабилитационные мероприятия.

В первом матче группового турнира Евро-2020 российская сборная проиграла Бельгия (0:3). Следующую игру Команда Станислава Черчесова проведет против Финляндии (16 июня), заключительная встреча в группе — 21 июня против Дании.

(Севастиан Терлецкий)

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