В УЕФА осудили беспорядки в Лондоне перед финалом Евро из-за английских фанатов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) осудил беспорядки в Лондоне перед финалом Евро-2020 Италия — Англия.
«УЕФА решительно осуждает инциденты, произошедшие сегодня вечером у стадиона «Уэмбли». Нет места такому неприемлемому поведению на футбольных полях», — приводит ТАСС слова представителя УЕФА.
Перед матчем Италия — Англия тысячи болельщиков собрались у стадиона «Уэмбли» и устроили беспорядки. Некоторые фанаты попытались прорваться на арену без билетов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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