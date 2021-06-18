В УЕФА опровергли информацию о возможном переносе финала Евро-2020 в Будапешт

УЕФА опроверг информацию о переносе финального матча чемпионата Европы из Лондона в Будапешт.

«УЕФА счастлив, что на матчах плей-офф заполняемость «Уэмбли» будет увеличена до 50% от общего числа мест, — приводит ТАСС сообщение УЕФА. — В настоящее время мы ведем переговоры с местными властями, чтобы болельщикам было разрешено посещать матчи, используя строгую концепцию тестирования и «пузыря», то есть их пребывание в Великобритании не превысит 24 часа, а передвигаться они будут только на утвержденном транспорте. Мы понимаем давление, с которым сталкивается правительство, и надеемся, что сможем прийти к удовлетворительному завершению наших обсуждений по этому вопросу. Всегда есть план на случай непредвиденных обстоятельств, но мы уверены, что финальная неделя пройдет в Лондоне».

Сегодня, 18 июня, британское издание Times сообщило, что УЕФА рассматривает вариант с переносом финального матча в Будапешт, если власти Лондона не смогут допустить около 2,5 тысяч официальных лиц на матчи без необходимости проходить карантин.

Финальный матч Евро-2020 должен пройти 11 июля 2021 года в Лондоне на стадионе «Уэмбли».