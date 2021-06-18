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Финал Евро-2020 может быть перенесен из Лондона в Будапешт

09:42
Стадион «Уэмбли» должен был принять финал Евро-2020. Фото Reuters
Стадион «Уэмбли» должен был принять финал Евро-2020. Фото Reuters
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Финальный матч чемпионата Европы-2020 может быть перенесен из Лондона в Будапешт, информирует The Times.

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Как отмечается, Англия в связи с эпидемиологической ситуациец не может гарантировать большую заполненность стадиона. Будапешт же обещает заполнить трибуны на 100 процентов.

Как отмечается, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил уведомления от УЕФА о возможном переносе. Теперь от Лондона ожидается обратный ответ с возможностью предоставить какие-то гарантии.

Напомним, что благодаря успешной вакцинации в Венгрии арену «Ференц Пушкаш» в Будапеште во время матча Венгрия — Португалия заполнила 61 тысяча болельщиков.

Венгрия первой из европейских стран начала прививать граждан разными вакцинами. К началу Евро в стране было вакцинировано около 5,3 миллиона человек из 9,8 миллиона населения.

Финальный матч Евро-2020 должен пройти 11 июля 2021 года в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Дополнительная информация:

https://www.thetimes.co.uk/article/uefa-threat-euro-2020-final-quaranting-hungary-budapest-0f3jhc99v

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