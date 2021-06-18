Финал Евро-2020 может быть перенесен из Лондона в Будапешт
Финальный матч чемпионата Европы-2020 может быть перенесен из Лондона в Будапешт, информирует The Times.
Как отмечается, Англия в связи с эпидемиологической ситуациец не может гарантировать большую заполненность стадиона. Будапешт же обещает заполнить трибуны на 100 процентов.
Как отмечается, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил уведомления от УЕФА о возможном переносе. Теперь от Лондона ожидается обратный ответ с возможностью предоставить какие-то гарантии.
Напомним, что благодаря успешной вакцинации в Венгрии арену «Ференц Пушкаш» в Будапеште во время матча Венгрия — Португалия заполнила 61 тысяча болельщиков.
Венгрия первой из европейских стран начала прививать граждан разными вакцинами. К началу Евро в стране было вакцинировано около 5,3 миллиона человек из 9,8 миллиона населения.
Финальный матч Евро-2020 должен пройти 11 июля 2021 года в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
Дополнительная информация:
https://www.thetimes.co.uk/article/uefa-threat-euro-2020-final-quaranting-hungary-budapest-0f3jhc99v
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