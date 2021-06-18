Соболев горд дебютировать за сборную России на крупных турнирах

Форвард «Спартака» и сборной России Александр Соболев накануне третьего матча группового этапа чемпионата Европы-2020 против Дании рассказал о дебюте за национальную команду на крупных турнирах. Футболист появился на поле в концовке игры с Финляндией (1:0).

«Настроение в сборной хорошее после победы. Вчерашний матч Дании все смотрели, увидели и сильные, и слабые стороны. Но сегодня еще будет теория, там тренерский штаб все укажет. Дебютировать за сборную на большом турнире — это гордость. Надеюсь, в следующих играх тоже получится выйти и принести пользу команде».

Матч Россия — Дания пройдет 21 июня в Копенгагене, в 22.00 по московскому времени. Наша сборная на данный момент идет второй в группе В. Все расклады для выхода в плей-офф можно почитать здесь