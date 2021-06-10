В Госдуме предложили скинуться на «нормальную» форму для сборной Украины после решения УЕФА

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал решение УЕФА, который обязал сборную Украины убрать с формы слоган «Героям слава».

«Скажем так, что это решение — промежуточная победа здравого смысла, — заявил Свищев «СЭ». — Но это не совсем то, что мы хотим. Нам нужно, чтобы на форме многоуважаемой национальной сборной Украины не было никаких агитационных призывов, в том числе спорных территориальных вопросов на карте. Для них спорных, для нас-то вопрос решен. Очень важно, что УЕФА отреагировал, но надо идти до конца. Соревнования частично проходят на территории РФ и Украине просто неприемлемо привлекать к себе внимание такими способами, как они делают. Еще и привлекают УЕФА, ФИФА, которые в принципе не должны заниматься политикой».

Также депутат считает, что большинство российских граждан не примут такую агитационную форму сборной Украины.

«Россияне, я думаю, не смогут принять такую форму. Если у них нет денег на новую форму, так давайте скинемся и купим им новую, нормальную, без всяких вышитых территорий. Где взаимоуважение? Мы уважаем команду Украины, а они не могут остаться без всевозможных агитационных аппликаций на форме», — добавил Свищев.

На экипировку национальной сборной Украины была нанесена карта страны с Крымом в ее составе, а также слоганы «Слава Украине» и «Героям слава».

В четверг, 10 июня, в УЕФА сообщили, что слоган «Героям слава» украинцы должны будут убрать с формы, потому что в сочетании с первым он несет явный политический смысл.

(Елизавета Денисова)