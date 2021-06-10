Геркус — о решении УЕФА о форме Украины: «Ни героев, ни славы...»
12:05
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал требование УЕФА убрать с комплекта формы сборной Украины слоган «героям слава».
«Ну вот так всегда с нашими шебутными соседями: ни героев, ни славы...», — написал Геркус в Telegram.
Напомним, что УЕФА проанализоровал форму сборной Украины на Евро-2020 после запроса со стороны Российского футбольного союза.
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Украина сыграет на турнире в группе C с Австрией, Голландией и Северной Македонией.
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