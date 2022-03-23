В Госдуме оценили шансы России на проведение Евро в 2028-м или 2032 году

Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение РФС подать заявку на проведение Евро-2028 и Евро-2032.

«Я считаю, что РФС очень правильно не прекращает своей международной деятельности, потому что самоизоляция нам точно не нужна. Нужно общаться с международными федерациями, союзами, нашими коллегами в других странах и однозначно подавать заявки на все мероприятия, которые есть. И на Евро, и на чемпионаты, и на олимпиады. Все нужно подавать и работать с нашими международными спортивными коллегами по цеху», — сказал Свищев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Также депутат оценил возможность получения Россией права на проведение Евро.

«Почему бы и нет? На самом деле, русофобские настроения вещь такая: все устанут и поймут, что без России-то не так все весело и сладко. Потому что во многом всегда Россия была как палочка-выручалочка, когда надо проводить соревнования. Многие страны и по финансовым, и другим причинам отказывались, а Россия поддерживала, подставляла плечо и проводила соревнования на высочайшем уровне. Поэтому без России, без российского умения проводить соревнования, гостеприимства все соревнования померкнут. Будет не так ярко, не так красочно. Все и так это понимают», — заявил Свищев.

О решении подать заявку на проведение чемпионата Европы сообщил «СЭ» член исполкома РФС Сергей Анохин.