Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 14:59

Сергей Анохин: «РФС решил подать заявку на проведение Евро-2028 или Евро-2032»

Анохин заявил, что РФС намерен подать заявку на проведение Евро-2028 или Евро-2032
Севастиан Терлецкий
,  
Владимир Пушкарев
Читать «СЭ» в

Член исполкома РФС Сергей Анохин рассказал о том, что организация решила подать заявку на проведение нескольких международных турниров.

«На исполкоме решили, что подадим заявку на проведение чемпионата Европы-2028 или Евро-2032», — сказал Анохин.

Крайний срок подачи заявок на проведение чемпионата Европы-2028 сегодня, 23 марта. Хозяева турнира будут назначены в сентябре 2023 года.

На проведение Евро-2028 на данный момент претендует Турция, Румыния, Болгария, Греция и Сербия (совместная заявка), а также Великобритания и Ирландия.

В 2021 году появлялась информация, что в УЕФА рассматривает возможность расширения количества участников турнира. Чемпионат Европы 2024 года в Германии пройдет с 24 командами, а уже Евро-2028 могут увеличить до 32 сборных.

РФС
Сергей Анохин
Чемпионат Европы по футболу
0
Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Мифы о фитнесе и питании: как не навредить себе
Зачем ломать то, что работает? Фанаты Тутберидзе паникуют, обсуждая исключение «Хрустального» из школы «Самбо 70»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборные Италии и Аргентины проведут матч на «Уэмбли»

Великобритания и Ирландия подали заявку на проведение Евро-2028
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости