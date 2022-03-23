Сергей Анохин: «РФС решил подать заявку на проведение Евро-2028 или Евро-2032»

Анохин заявил, что РФС намерен подать заявку на проведение Евро-2028 или Евро-2032

Член исполкома РФС Сергей Анохин рассказал о том, что организация решила подать заявку на проведение нескольких международных турниров.

«На исполкоме решили, что подадим заявку на проведение чемпионата Европы-2028 или Евро-2032», — сказал Анохин.

Крайний срок подачи заявок на проведение чемпионата Европы-2028 сегодня, 23 марта. Хозяева турнира будут назначены в сентябре 2023 года.

На проведение Евро-2028 на данный момент претендует Турция, Румыния, Болгария, Греция и Сербия (совместная заявка), а также Великобритания и Ирландия.

В 2021 году появлялась информация, что в УЕФА рассматривает возможность расширения количества участников турнира. Чемпионат Европы 2024 года в Германии пройдет с 24 командами, а уже Евро-2028 могут увеличить до 32 сборных.