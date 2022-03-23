Дюков высказался о подаче заявки на проведение Евро-2028 и Евро-2032

Президент РФС Александр Дюков рассказал о подаче заявки на проведение чемпионата Европы 2028 и 2032 годов.

— Вопрос подачи декларации о заинтересованности в проведении чемпионата Европы- 2028 и ЧЕ-2032. Исполком принял решение подать соответствующую декларацию. Это не подача заявки. У нас есть время подачи заявки до 12 апреля 2023 года. Подавая эту декларацию, мы исходим из того, что Россия хорошо готова к проведению таких соревнований. У нас есть богатый опыт проведения международных турниров на высоком уровне. Мы планируем использовать те стадионы, которые были использованы во время чемпионата мира-2018.

Если ничего не делать, у нас точно ничего не будет. Нужно использовать любую возможность. Мы все понимаем, что шансы снизились. Тем не менее если есть минимальные шансы, надо ими воспользоваться.

Ранее вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин заявил, что Россия подаст заявку на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов.

На проведение Евро-2028 на данный момент претендует Турция, Румыния, Болгария, Греция и Сербия (совместная заявка), а также Великобритания и Ирландия.