Юрист оценила вероятность России принять Евро-2028 или Евро-2032

Юрист Анна Анцелиович прокомментировала «СЭ» решение Исполкома РФС подать заявку на проведение чемпионата Европы 2028 или 2032 года.

«Решение CAS по РУСАДА действует до декабря 2022 года, хотя может быть продлено при невыполнении условий. Кроме того, рекомендация МОК носит бессрочный характер.

ФИФА и УЕФА вроде про организацию соревнований ничего не говорили. Чисто юридически запрета подать и рассматривать на такие дальние сроки нет, конкретного запрета именно на указанные года нет, как например, на 2022-й.

Однако в текущей ситуации представляется маловероятным положительный исход рассмотрения таких заявок, как раз с учетом бессрочного характера рекомендации МОК и переноса аудита ВАДА по восстановлению РУСАДА. Чисто юридически решение в пользу России потенциально не окончательное», — сказала Анцелиович «СЭ».