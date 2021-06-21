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Дубль Вайналдума принес Голландии крупную победу над Македонией

20:52
21 июня. Македония — Голландия — 0:3. Фото AFP
21 июня. Македония — Голландия — 0:3. Фото AFP
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Сборная Голландии переиграла команду Македонии в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы. Голландцы разгромили соперника со счетом 3:0.

Счет в первом тайме открыл нападающий голландцев Мемфис Депай. Во втором тайме дубль оформил капитан команды Джорджиньо Вайналдум.

В этой встрече в составе сборной Голландии на этом Евро дебютировал нападающий Квинси Промес. Он вышел на замену во втором тайме.

Также этот матч стал последним на международном уровне для капитана македонцев Горана Пандева. 37-летний футболист завершил карьеру в национальной команде.

Голландцы показали 100-процентный результат на групповом этапе, набрав 9 очков. Команда заняла первое место в группе. Македонццы же стали последними в квартете группы С (0 очков).

Чемпионат Европы

Группа C

Македония — Нидерланды — 0:3 (0:1)

Голы: Депай, 24 (0:1). Вейналдум, 51 (0:2). Вейналдум, 58 (0:3).

Македония: Димитриевски, Ристовски, Алиоски, Велковски, Муслиу, Адеми (Николов, 79), Барди (Стояновски, 78), Эльмас, Пандев (Хасани, 68), Тричковски (Чурлинов, 56), Трайковски (Костадинов, 68).

Нидерланды: Стекеленбург, Блинд, ван Анхолт, де Фрай (Тимбер, 46), де Лигт, Дюмфрис (Бергхайс, 46), Вейналдум, Ф.де Йонг (Гакпо, 79), Гравенберх, Депай (Промес, 66), Мален (Вегхорст, 66).

Предупреждения: Ристовски, 18. Муслиу, 48. Алиоски, 65. Костадинов, 84.

Судьи: Ковач. Артене, Маринеску (все — Румыния).

ВАР: Ди Белло. Валери (оба — Италия), Беттс (Англия), Гиль (Польша).

21 июня. Амстердам. Стадион «Йохан Кройф Арена».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/europe/2020/final/groups/

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