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Украина — Голландия: Ярмоленко отыграл один мяч

13 июня 2021, 23:32
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Сборная Украины забила мяч в ворота сборной Голландии на Евро-2020. Дальним ударом отличился Андрей Ярмоленко.

Украинец забил на 75-й минуте. Счет матча — 2:1 в пользу сборной Голландии.

Голландия — Украина

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