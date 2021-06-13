Украина — Голландия: Ярмоленко отыграл один мяч
13 июня 2021, 23:32
Сборная Украины забила мяч в ворота сборной Голландии на Евро-2020. Дальним ударом отличился Андрей Ярмоленко.
Украинец забил на 75-й минуте. Счет матча — 2:1 в пользу сборной Голландии.
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