Украина — Англия: стартовые составы команд на матч Евро-2020
Стали известны стартовые составы на матч 1/4 финала Евро-2020 Украина — Англия.
Украина: Бущан, Караваев, Забарный, Матвиенко, Кривцов, Миколенко, Сидорчук, Зинченко, Шапаренко, Ярмоленко, Яремчук.
Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу, Райс, Филлипс, Санчо, Маунт, Стерлинг, Кейн.
Матч начнется в 22.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Результаты опроса
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