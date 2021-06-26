Уэльс — Дания: при счете 0:0 не назначен 11-метровый в пользу валлийцев?
На 11-й минуте матча 1/8 финала чемпионата Европы-2020 Уэльс — Дания при счете 0:0 арбитр Даниэль Зиберт не назначил пенальти в пользу валлийцев, а видеоарбитр Бастиан Данкерт не вмешался в действия судьи.
Хотя при изучении повтора, который показали минутой позже, можно сделать вывод, что мяч после удара Аарона Рэмси летел в ворота, но его остановил отставленной в сторону левой рукой Симон Кьер. Значит, судья ошибочно не наказал капитана датчан 11-метровым и не применил к нему дисциплинарные санкции?
Да, если только у видеоарбитров в тот момент не было повторов, сделанных другими камерами. Есть вероятность, что вывод неправильный: возможно, рукой сыграл не Кьер, а капитан валлийцев Гарет Бэйл. Тогда Зиберт и Данкерт правы.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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