На 11-й минуте матча 1/8 финала чемпионата Европы-2020 Уэльс — Дания при счете 0:0 арбитр Даниэль Зиберт не назначил пенальти в пользу валлийцев, а видеоарбитр Бастиан Данкерт не вмешался в действия судьи.

Хотя при изучении повтора, который показали минутой позже, можно сделать вывод, что мяч после удара Аарона Рэмси летел в ворота, но его остановил отставленной в сторону левой рукой Симон Кьер. Значит, судья ошибочно не наказал капитана датчан 11-метровым и не применил к нему дисциплинарные санкции?

Да, если только у видеоарбитров в тот момент не было повторов, сделанных другими камерами. Есть вероятность, что вывод неправильный: возможно, рукой сыграл не Кьер, а капитан валлийцев Гарет Бэйл. Тогда Зиберт и Данкерт правы.