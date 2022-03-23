Великобритания и Ирландия подали заявку на проведение Евро-2028

Великобритания и Ирландия подали заявку на проведение чемпионата Европы-2028, сообщает The Athletic.

По данным источника, пять ассоциаций — федерации футбола Англии, Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии и Ирландии — подали совместную заявку.

«Благодаря этому уникальному партнерству мы предпринимаем дальнейшие шаги, наша цель — успешно провести чемпионат Европы, который станет праздником для команд и болельщиков. Мы верим, что Евро-2028 станет одним из лучших спортивных соревнований, которые когда-либо проводились на территории Великобритании и Ирландии», — приводит The Athletic текст заявления федераций.

На данный момент заявка Великобритании и Ирландии на проведение турнира является единственной, при этом сегодня — последний день для подачи заявок в УЕФА на проведение Евро-2028.

По информации источника, в проведении чемпионата Европы в 2028 году также заинтересована Турция.

Сегодня член исполкома РФС Сергей Анохин заявил, что Россия намерена подать заявку на проведение чемпионата Европы в 2028 или 2032 году.