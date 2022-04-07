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«Попытка — не пытка». Булыкин оценил шансы России провести чемпионат Европы в 2028 или 2032 году

Булыкин оценил перспективы России провести чемпионат Европы по футболу в 2028 или 2032 году
Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил перспективы России провести чемпионат Европы по футболу в 2028 или 2032 году.

«Заявка будет обрабатываться Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), посмотрим, что в итоге получится. У нас хорошая инфраструктура, отличные стадионы, которые остались после чемпионата мира 2018 года, опыт проведения крупных турниров, так почему бы и не побороться за право провести Евро?

Попытка — не пытка, а там дальше посмотрим, как будут развиваться события», — заявил Булыкин «Газете.Ru».

О том, что Россия подаст заявку на проведение чемпионатов Европы по футболу в 2028 и 2032 году, ранее сообщил член исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин.

Страны, которые примут чемпионаты Европы в 2028 и 2032 годах, будут названы в cентябре 2023 года.

Напомним, что 28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение не допускать российские сборные и клубы до международных соревнований, проводимых под эгидой организаций.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/04/07/17537611.shtml
Дмитрий Булыкин
Чемпионат Европы по футболу
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