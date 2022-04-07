Булыкин оценил перспективы России провести чемпионат Европы по футболу в 2028 или 2032 году

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил перспективы России провести чемпионат Европы по футболу в 2028 или 2032 году.

«Заявка будет обрабатываться Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), посмотрим, что в итоге получится. У нас хорошая инфраструктура, отличные стадионы, которые остались после чемпионата мира 2018 года, опыт проведения крупных турниров, так почему бы и не побороться за право провести Евро?

Попытка — не пытка, а там дальше посмотрим, как будут развиваться события», — заявил Булыкин «Газете.Ru».

О том, что Россия подаст заявку на проведение чемпионатов Европы по футболу в 2028 и 2032 году, ранее сообщил член исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин.

Страны, которые примут чемпионаты Европы в 2028 и 2032 годах, будут названы в cентябре 2023 года.

Напомним, что 28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение не допускать российские сборные и клубы до международных соревнований, проводимых под эгидой организаций.