Утверждено расписание матчей Евро-2024
Исполнительный комитет УЕФА утвердил расписание матчей чемпионата Европы 2024 года, который пройдет в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.
Матч открытия пройдет Fussball Arena в Мюнхене, а финал — на Олимпийском стадионе в Берлине.
Были созданы три кластера площадок: «Север/Северо-Восток» (Берлин, Гамбург, Лейпциг), «Запад» (Дортмунд, Дюссельдорф). , Франкфурт, Гельзенкирхен, Кельн) и «Юг» (Франкфурт, Мюнхен, Штутгарт).
Матчи в каждой группе будут проходить в двух кластерах, что сократит расстояния для команд и болельщиков между городами-организаторами.
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