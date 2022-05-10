Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 18:10

Утверждено расписание матчей Евро-2024

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Исполнительный комитет УЕФА утвердил расписание матчей чемпионата Европы 2024 года, который пройдет в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

Матч открытия пройдет Fussball Arena в Мюнхене, а финал — на Олимпийском стадионе в Берлине.

Были созданы три кластера площадок: «Север/Северо-Восток» (Берлин, Гамбург, Лейпциг), «Запад» (Дортмунд, Дюссельдорф). , Франкфурт, Гельзенкирхен, Кельн) и «Юг» (Франкфурт, Мюнхен, Штутгарт).

Матчи в каждой группе будут проходить в двух кластерах, что сократит расстояния для команд и болельщиков между городами-организаторами.


Источник: /news/0275-151c90ada680-6a76591a389a-1000--uefa-euro-2024-match-schedule-approved/
Чемпионат Европы по футболу
0
Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Цинк: причины и симптомы дефицита и его роль в организме человека
Эпопея с трансфером Эрлинга Холанда окончена. Вундеркинда из Норвегии не смогли купить даже «Реал» и «Барселона»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

УЕФА признал заявку России на проведение Евро-2028 и 2032 годов неприемлемой
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости