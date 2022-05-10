Утверждено расписание матчей Евро-2024

Исполнительный комитет УЕФА утвердил расписание матчей чемпионата Европы 2024 года, который пройдет в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

Матч открытия пройдет Fussball Arena в Мюнхене, а финал — на Олимпийском стадионе в Берлине.