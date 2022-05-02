Женская сборная России по футболу не примет участия в чемпионате Европы 2022 года

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не допустил женскую сборную России к участию в чемпионате Европы 2022 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

«Россия не примет участия в группе C женского чемпионата Европы, который пройдет с 6 по 31 июля в Англии, и будет заменена на команду Португалии», — говорится в сообщении пресс-службы.

Изначально турнир должен был пройти с 7 июля по 1 августа 2021 года, но в связи с пандемией коронавируса был перенесен. На чемпионате сыграют 16 команд, включая Россию.

Изначально россиянки попали в группу C вместе со Швейцарией, Швецией и действующим чемпионом Европы Нидерландами.