УЕФА представил маскота Евро-2024 в Германии

УЕФА представил официального маскота чемпионата Европы по футболу 2024 года в Германии.

Талисманом турнира стал медвежонок.

Маскот Евро-2024. Фото УЕФА

«Талисман отдает дань уважения популярной детской игрушке — плюшевому мишке, который, как говорят, был изобретен в Германии в начале XX века. Мишка постарается вдохновить 10 миллионов детей по всей Европе быть активными. Он начнет свое путешествие под девизом #MakeMoves (Двигайся) в школах, призывая учеников использовать физическую активность, дабы вдохнуть жизнь в талисман и заставить его двигаться», — говорится в заявлении УЕФА.

Также в течение следующих двух недель дети, участвующие в программе УЕФА «Футбол в школах», совместно с читателями UEFA.com выберут имя талисмана путем голосования.

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля. В групповом этапе турнира сыграют 24 сборные.