Филипп Лам объяснил выбор маскота Евро-2024 в Германии

Бывший капитан сборной Германии и нынешний директор предстоящего Евро-2024 Филипп Лам высказался об официальном талисмане предстоящего турнира.

«Футбол дает невероятную силу, которая способствует командной работе, настойчивости и здоровому и активному образу жизни. Это приносит удовольствие. Как отец я знаю, что очень важно стимулировать воображение детей. Представляя наш талисман, мы надеемся создать веселого и симпатичного персонажа, который вдохновит детей на получение удовольствия от игры в футбол. В цифровую эпоху важно идти туда, где наша молодежь проводит много времени. Наш талисман будет отражать футбол, движение и азарт от игры на поле, командный дух, а также радость от своих навыков и творчества», — приводит слова Лама официальный сайт УЕФА.

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля. В групповом этапе турнира сыграют 24 сборные.