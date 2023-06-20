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Сегодня, 10:55

Филипп Лам объяснил выбор маскота Евро-2024 в Германии

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший капитан сборной Германии и нынешний директор предстоящего Евро-2024 Филипп Лам высказался об официальном талисмане предстоящего турнира.

«Футбол дает невероятную силу, которая способствует командной работе, настойчивости и здоровому и активному образу жизни. Это приносит удовольствие. Как отец я знаю, что очень важно стимулировать воображение детей. Представляя наш талисман, мы надеемся создать веселого и симпатичного персонажа, который вдохновит детей на получение удовольствия от игры в футбол. В цифровую эпоху важно идти туда, где наша молодежь проводит много времени. Наш талисман будет отражать футбол, движение и азарт от игры на поле, командный дух, а также радость от своих навыков и творчества», — приводит слова Лама официальный сайт УЕФА.

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля. В групповом этапе турнира сыграют 24 сборные.

Филипп Лам
Чемпионат Европы по футболу
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УЕФА представил маскота Евро-2024 в Германии

Источник: Модрич планирует сыграть на Евро-2024
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