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Адиев: «В концовке планировали замены, и у нас получилось развернуть игру в свою сторону»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев прокомментировал победу над Северной Ирландией (1:0) в матче 4-го тура отборочного турнира на чемпионат Европы — 2024.

«Соперник прессинговал и нам не особо удавалось выходить вперед. В принципе мы это предполагали и на установках говорили, что самыми тяжелыми и ответственными будут эти стартовые 15-20 минут. Концовка первого тайма и весь второй прошли для нас позитивно. Хотя и в середине второго тайма были минут 15, когда хозяева лучше выигрывали верховые единоборства и забирали подборы. Но моментов особо не было, кроме того, когда Шацкий неплохо сыграл. В концовке планировали замены, и у нас получилось развернуть игру в свою сторону. Эти замены сделали результат», — приводит слова Адиева Meta-ratings.kz.

Казахстан с 9 баллами занимает второе место в группе H, лидирует Финляндия (9).

Источник: Metaratings.kz
Магомед Адиев
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