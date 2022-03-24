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УЕФА попытается отклонить заявку России на проведение Евро в 2028 или 2032 году

УЕФА планирует отклонить заявку России на проведение Евро в 2028 или 2032 году
Карен Саркисян
Корреспондент
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Руководство УЕФА проведет срочные переговоры, чтобы попытаться отклонить заявку РФС на проведение чемпионата Европы в 2028 или 2032 году, сообщает The Telegraph.

По информации источника, процесс по отклонению заявки РФС уже запущен. В УЕФА считают, что проведение международного турнира в России «немыслимо».

Напомним, что на проведение чемпионата Европы также претендуют Великобритания и Ирландия.

Выбор организаторов турнира УЕФА будет произведен в сентябре 2023 года.

Источник: https://www.telegraph.co.uk/football/2022/03/23/russia-demands-inclusion-bidding-process-host-european-championships/
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