УЕФА попытается отклонить заявку России на проведение Евро в 2028 или 2032 году

УЕФА планирует отклонить заявку России на проведение Евро в 2028 или 2032 году

Руководство УЕФА проведет срочные переговоры, чтобы попытаться отклонить заявку РФС на проведение чемпионата Европы в 2028 или 2032 году, сообщает The Telegraph.

По информации источника, процесс по отклонению заявки РФС уже запущен. В УЕФА считают, что проведение международного турнира в России «немыслимо».

Напомним, что на проведение чемпионата Европы также претендуют Великобритания и Ирландия.

Выбор организаторов турнира УЕФА будет произведен в сентябре 2023 года.