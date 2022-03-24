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Аршавин считает, что УЕФА рассмотрит заявку России на проведение Евро-28/32, если не будет политического вмешательства

Аршавин считает, что УЕФА рассмотрит заявку России на проведение Евро в 2028 или 2032 году
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин считает, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с удовольствием рассмотрит заявку России на проведение чемпионата Европы по футболу 2028 или 2032 года, если на организацию не будет оказано политическое давление. В среду Российский футбольный союз на исполкоме принял решение направить в УЕФА уведомление о намерении провести чемпионат Европы 2028 или 2032 года.

— Надеемся и верим, что рано или поздно все образуется, а инфраструктура у нас для Евро есть, — сказал Аршавин. — Мы провели Евро-2020 и чемпионат мира на очень высоком уровне. Если не будет политического вмешательства, думаю, УЕФА с удовольствием рассмотрит нашу заявку.

— Как оцениваете шансы на то, что это произойдет?

— Пока шансов почти никаких, призрачные. Просто не знаю, когда будет выноситься решение. Но все верим, что все образуется.

Помимо России на проведение Евро-2028 претендуют Турция и совместная заявка Великобритании с Ирландией.

Андрей Аршавин
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Сборная России по футболу
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Чемпионат Европы по футболу
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