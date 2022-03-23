Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 20:49

УЕФА подтвердил получение декларации от РФС о намерении провести Евро-2028 и 2032

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Трофей за победу в чемпионате Европы.
Фото UEFA.

УЕФА подтвердил получение декларации от РФС о намерении подать заявку на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оргнизации.

Футбольные ассоциации Англии, Северной Ирландии, Ирландии, Шотландии и Уэльса подали совместную заявку на проведение Евро-2028.

Россия и Турция выразили заинтересованность в проведении чемпионата Европы в 2028 либо 2032 году, а Италия обозначила интерес к организации Евро-2032.

Оглашение хозяев Евро-2028 и Евро-2032 состоится в сентябре 2023 года.

Источник: https://tass.ru/sport/14163631
УЕФА
Чемпионат Европы по футболу
6
4
Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
На Кубке Первого канала выбрали капитанов. Выбор как минимум необычный
Психотерапия от РФС. Санкции краткосрочны, РПЛ не расширяется, в УЕФА все понимают, а Россия претендует на Евро-2028 или 2032
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Турция подала заявку на проведение чемпионата Европы 2028 года
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости