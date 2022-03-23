УЕФА подтвердил получение декларации от РФС о намерении провести Евро-2028 и 2032

УЕФА подтвердил получение декларации от РФС о намерении подать заявку на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оргнизации.

Футбольные ассоциации Англии, Северной Ирландии, Ирландии, Шотландии и Уэльса подали совместную заявку на проведение Евро-2028.

Россия и Турция выразили заинтересованность в проведении чемпионата Европы в 2028 либо 2032 году, а Италия обозначила интерес к организации Евро-2032.

Оглашение хозяев Евро-2028 и Евро-2032 состоится в сентябре 2023 года.