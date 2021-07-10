УЕФА поблагодарил Санкт-Петербург за организацию Евро-2020

Исполнительный директор УЕФА Мартин Каллен в специальном письме поблагодарил оргкомитет чемпионата Европы в Санкт-Петербурге за организацию матчей турнира.

«Поздравляю вас с проведением семи замечательных матчей чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге, это невероятное достижение! Последние несколько недель были очень интенсивными для всех вовлеченных в этот проект, — приводит ТАСС текст письма. — И я хотел бы поблагодарить каждого из вас — за все усилия, которые вы приложили, чтобы проект Евро состоялся. Вы показали, чего можно достичь, когда преданные любимому делу и мотивированные люди работают вместе как одна команда, когда они разделяют одни цели и амбиции», — заявил Каллен.

«Я имел честь посетить один из матчей Евро в Петербурге и могу отметить, что был очень впечатлен атмосферой, царящей в вашей команде, а также высоким уровнем профессионализма, — продолжил он. — Даже несмотря на вызванную пандемией коронавируса неопределенность, я всегда отмечал вашу нацеленность и стремление провести матчи Евро-2020. И вы должны всегда помнить об этом и гордиться этим — сегодня и спустя долгое время после турнира».

Напомним, Санкт-Петербург с 12 июня по 2 июля принял семь матчей Евро: Россия — Бельгия (12 июня), Польша — Словакия (14 июня), Финляндия — Россия (16 июня), Швеция — Словакия (18 июня), Бельгия — Финляндия (21 июня), Швеция — Польша (23 июня) и четвертьфинал Швейцария — Испания (2 июля).