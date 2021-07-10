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УЕФА поблагодарил Санкт-Петербург за организацию Евро-2020

17:13

Исполнительный директор УЕФА Мартин Каллен в специальном письме поблагодарил оргкомитет чемпионата Европы в Санкт-Петербурге за организацию матчей турнира.

«Поздравляю вас с проведением семи замечательных матчей чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге, это невероятное достижение! Последние несколько недель были очень интенсивными для всех вовлеченных в этот проект, — приводит ТАСС текст письма. — И я хотел бы поблагодарить каждого из вас — за все усилия, которые вы приложили, чтобы проект Евро состоялся. Вы показали, чего можно достичь, когда преданные любимому делу и мотивированные люди работают вместе как одна команда, когда они разделяют одни цели и амбиции», — заявил Каллен.

«Я имел честь посетить один из матчей Евро в Петербурге и могу отметить, что был очень впечатлен атмосферой, царящей в вашей команде, а также высоким уровнем профессионализма, — продолжил он. — Даже несмотря на вызванную пандемией коронавируса неопределенность, я всегда отмечал вашу нацеленность и стремление провести матчи Евро-2020. И вы должны всегда помнить об этом и гордиться этим — сегодня и спустя долгое время после турнира».

Напомним, Санкт-Петербург с 12 июня по 2 июля принял семь матчей Евро: Россия — Бельгия (12 июня), Польша — Словакия (14 июня), Финляндия — Россия (16 июня), Швеция — Словакия (18 июня), Бельгия — Финляндия (21 июня), Швеция — Польша (23 июня) и четвертьфинал Швейцария — Испания (2 июля).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Кубок Америки. Финал
Бразилия
Аргентина

Ф1 (0)

31%

1.55

Обе забьют - да

23%

2.20

X2

16%

1.75
⚽ Футбол. Евро-2020. Финал
Италия
Англия

1X

29%

1.51

П2

24%

2.75

ТМ 2.5

14%

1.50
⚽ Футбол. Кубок Америки. Матч за 3-е место
Перу 3
Колумбия 2
Матч завершен

П1

38%

1.77

Обе забьют - да

27%

1.85

ТМ 3.0

15%

1.51

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11874585

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Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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