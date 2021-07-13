УЕФА открыл дело против Англии за нарушения во время финала Евро-2020
УЕФА открыл дело против Футбольной ассоциации (FA) Англии за поведение болельщиков на финале чемпионата Европы-2020 против Италии (1:1, пенальти 2:3).
Как информирует пресс-служба союза, обвинения выдвинуты по четырем пунктам: появление на поле болельщиков, бросание посторонних предметов на поле, поведение зрителей во время исполнения государственного гимна и использование пиротехники.
Кроме того, УЕФА назначил инспектора по этике и дисциплине для проведения дополнительного расследования событий с участием болельщиков внутри и вокруг стадиона.
Некоторым английским фанатам штурмом удалось прорваться на «Уэмбли» — в день игры они устроили беспорядки в Лондоне, оставили горы различного мусора, жгли файера и переворачивали мусорные баки.
Дополнительная информация:
https://disciplinary.uefa.com/insideuefa/disciplinary/updates/026b-12bf082400d7-69bdb3b49fd0-1000--uefa-euro-2020-italy-v-england/
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