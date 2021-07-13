УЕФА открыл дело против Англии за нарушения во время финала Евро-2020

УЕФА открыл дело против Футбольной ассоциации (FA) Англии за поведение болельщиков на финале чемпионата Европы-2020 против Италии (1:1, пенальти 2:3).

Как информирует пресс-служба союза, обвинения выдвинуты по четырем пунктам: появление на поле болельщиков, бросание посторонних предметов на поле, поведение зрителей во время исполнения государственного гимна и использование пиротехники.

Кроме того, УЕФА назначил инспектора по этике и дисциплине для проведения дополнительного расследования событий с участием болельщиков внутри и вокруг стадиона.

Некоторым английским фанатам штурмом удалось прорваться на «Уэмбли» — в день игры они устроили беспорядки в Лондоне, оставили горы различного мусора, жгли файера и переворачивали мусорные баки.