Удаление Крыховяка стало первым на Евро-2020

Первым получил красную карточку на Евро-2020 получил полузащитник «Локомотива» и сборной Польши Гжегож Крыховяк. Он был удален в игре со Словакией (1:2), которая состоялась в Санкт-Петербурге.

Поляк получил две желтые карточки. Первое предупреждение у него было на 22-й минуте, а второе — на 62-й. В обоих случаях он сфолил на Якубе Хромаде.

Это удаление стало первым на турнире. Евро-2020 проходит с 11 июня по 11 июля.