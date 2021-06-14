Удаление Крыховяка стало первым на Евро-2020
21:07
Первым получил красную карточку на Евро-2020 получил полузащитник «Локомотива» и сборной Польши Гжегож Крыховяк. Он был удален в игре со Словакией (1:2), которая состоялась в Санкт-Петербурге.
Поляк получил две желтые карточки. Первое предупреждение у него было на 22-й минуте, а второе — на 62-й. В обоих случаях он сфолил на Якубе Хромаде.
Это удаление стало первым на турнире. Евро-2020 проходит с 11 июня по 11 июля.
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Россия (а почему бы нет?)
14.3%
Другой вариант (напишу в комментариях)
2.3%
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