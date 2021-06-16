Бывший полузащитник сборной СССР и «Спартака» Сергей Шавло поделился ожиданиями с «СЭ» от матча группового турнира чемпионата Европы-2020 между сборными Турции и Уэльса.

«Думаю, Турция должна выиграть в этой встрече, потому что они проиграли первую игру. До этого у команды были хорошие результаты, они попытаются исправить ошибку, которую допустили в игре с Италией. Счет будет 2:1 в пользу Турции», — сказал Шавло «СЭ».

Матч Турция — Уэльс состоится 16 июня, начало — в 19.00 по московскому времени.