Сможет ли Турция впервые в истории обыграть Италию?
Сегодня матчем Турция — Италия в Риме стартует 16-й чемпионат Европы.
Исторически хозяевам тяжело даются игры открытия — добыть победу в первом туре получалось только у французов в 1984 и 2016 годах и бельгийцев в 2000-м. При этом стартовые встречи традиционно получаются не очень результативными (рекорд — три гола), хотя и радуют зрителей забитыми мячами. Стоит отметить, что у игроков обеих команд есть неплохие шансы установить рекорд по скорости первого гола на турнире. Нынешний обладатель достижения грек Георгиос Карагунис 17 лет назад огорчил Португалию на седьмой минуте.
Турция — традиционно очень удобный соперник для итальянцев. Команды пересекались на уровне сборных десять раз в истории. В семи случаях Италия праздновала успех (четырежды сухой), три матча завершились вничью. Правда, в последних пяти играх турки неизменно огорчали итальянских вратарей, что по нынешним временам — уже большое достижение.
Команда Роберто Манчини уже давно забыла, что такое поражения, да и про пропущенные вспоминает изредка. Беспроигрышная серия экс-главного тренера «Зенита» стартовала почти три года назад и продолжается уже 27 встреч. В последний раз итальянцы уступали в сентябре 2018-го — Португалии в гостях. А за последние полтора года пропустил в 13 матчах всего дважды — от боснийца Эдина Джеко и голландца Донни ван де Бека. А сухая серия Джанлуиджи Доннаруммы и подменяющих его вратарей растянулась уже на 785 минут.
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