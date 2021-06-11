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Сможет ли Турция впервые в истории обыграть Италию?

14:00
Сегодня матчем Турция — Италия в Риме стартует 16-й чемпионат Европы. Фото AFP Матчи открытия чемпионатов Европы. Матчи сборных Италии и Турции. Матчи сборной Италии в 2020-2021 годах.
Сегодня матчем Турция — Италия в Риме стартует 16-й чемпионат Европы. Фото AFP
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Сегодня матчем Турция — Италия в Риме стартует 16-й чемпионат Европы.

Исторически хозяевам тяжело даются игры открытия — добыть победу в первом туре получалось только у французов в 1984 и 2016 годах и бельгийцев в 2000-м. При этом стартовые встречи традиционно получаются не очень результативными (рекорд — три гола), хотя и радуют зрителей забитыми мячами. Стоит отметить, что у игроков обеих команд есть неплохие шансы установить рекорд по скорости первого гола на турнире. Нынешний обладатель достижения грек Георгиос Карагунис 17 лет назад огорчил Португалию на седьмой минуте.

Матчи открытия чемпионатов Европы.
Матчи открытия чемпионатов Европы.

Турция — традиционно очень удобный соперник для итальянцев. Команды пересекались на уровне сборных десять раз в истории. В семи случаях Италия праздновала успех (четырежды сухой), три матча завершились вничью. Правда, в последних пяти играх турки неизменно огорчали итальянских вратарей, что по нынешним временам — уже большое достижение.

Матчи сборных Италии и Турции.
Матчи сборных Италии и Турции.

Команда Роберто Манчини уже давно забыла, что такое поражения, да и про пропущенные вспоминает изредка. Беспроигрышная серия экс-главного тренера «Зенита» стартовала почти три года назад и продолжается уже 27 встреч. В последний раз итальянцы уступали в сентябре 2018-го — Португалии в гостях. А за последние полтора года пропустил в 13 матчах всего дважды — от боснийца Эдина Джеко и голландца Донни ван де Бека. А сухая серия Джанлуиджи Доннаруммы и подменяющих его вратарей растянулась уже на 785 минут.

Матчи сборной Италии в 2020-2021 годах.
Матчи сборной Италии в 2020-2021 годах.
Турция — Италия

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