Результаты тестов на коронавирус у игроков сборной России оказались отрицательными

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему включил защитника Романа Евгеньева вместо полузащитника Андрея Мостового в заявку на Евро-2020, а также рассказал, что все футболисты команды, кроме Мостового, сдали отрицательные тесты на коронавирус.

— Мостовой, к сожалению, не поможет сборной. Как себя чувствуют остальные игроки команды? Нет ли подозрения на коронавирус? И почему включили именно Евгеньева?

— Самошников травмирован, поэтому Евгеньев. Он прошел весь сбор. Вчера проверили по другим, все чистые, — сказал Черчесов.

Сегодня, 11 июня стало известно, что сборная России заменила Андрея Мостового на Романа Евгеньева, поскольку тест Мостового на коронавирус показал неблагоприятный результат.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России сыграет в группе B с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

(Гоша Чернов)