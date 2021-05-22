Сборная России рассказала о состоянии Марио Фернандеса
Защитник сборной России Марио Фернандес во время сегодняшней тренировки в Новогорске почувствовал дискомфорт в паховой области, информирует пресс-служба национальной команды.
В результате проведенного исследования никаких значимых повреждений выявлено не было.
Во второй половине дня футболист вместе с командой вылетит на учебно-тренировочный сбор в Австрию.
Ранее стало известно, что полузащитник Арсен Захарян пропустил тренировку из-за болезни.
Сегодня команда отправляется на сбор в Австрию (вылет в 17.00 мск), где продолжит готовиться к чемпионату Европы. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля, Россия сыграет в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией.
Марио Фернандес во время сегодняшней тренировки в Новогорске почувствовал дискомфорт в паховой области.— Сборная России (@TeamRussia) May 22, 2021
В результате проведённого исследования никаких значимых повреждений выявлено не было. Во второй половине дня футболист вместе с командой вылетит на сбор в Австрию. pic.twitter.com/UprZHrmFcg
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