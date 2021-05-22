Футбол
Евро-2020
Таблицы Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Сборная России рассказала о состоянии Марио Фернандеса

14:44
Марио Фернандес. Фото Сборная России, Twitter
Марио Фернандес. Фото Сборная России, Twitter
Теги:

Защитник сборной России Марио Фернандес во время сегодняшней тренировки в Новогорске почувствовал дискомфорт в паховой области, информирует пресс-служба национальной команды.

В результате проведенного исследования никаких значимых повреждений выявлено не было.

Во второй половине дня футболист вместе с командой вылетит на учебно-тренировочный сбор в Австрию.

Ранее стало известно, что полузащитник Арсен Захарян пропустил тренировку из-за болезни.

Сегодня команда отправляется на сбор в Австрию (вылет в 17.00 мск), где продолжит готовиться к чемпионату Европы. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля, Россия сыграет в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Вторая сенсация на чемпионате мира за два дня! Датчане впервые в истории победили шведов, а главный герой — форвард из КХЛ
Кому подчиняются и кем повелевают знаки зодиака
Российским дачникам объяснили запрет на петрушку
Найдено тело пропавшей осенью в Италии 29-летней украинки

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры