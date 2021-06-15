Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Тренера сборной Финляндии устроит ничья в матче с Россией

12:57
Теги:

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва на пресс-конференции рассказал о подготовке команды к матчу группы B Евро-2020 по футболу против России. Встреча пройдет 16 июня в Санкт-Петербурге и начнется в 16.00 по московскому времени.

— Все ли футболисты готовы сыграть? — вопрос Канерве.

— В команде все здоровы, так что у нас все хорошо перед игрой с Россией.

— Вы набрали три очка в первом матче с Данией. Значит ли это, что завтра вас устроит ничья?

— Если надеяться на ничью, то это отразится на настроении футболистов. Мы посмотрим, как пойдет игра. Если будет ничья, то это нас устроит.

Россия занимает последнее (4-е) место в своей группе с 0 очков. Финляндия — вторая строчка и три балла.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 27829
Все опросы
Россия выйдет из группы на Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

«Вы для меня дно. И не мужик». Бузова разрыдалась на «Матч ТВ»: поругалась с Губерниевым и обратилась к сборной России
К чему снится бывший парень по соннику: толкование снов
В Москве рост числа новых случаев COVID-19 достиг 80%
Девушка сообщила о нападении еще одного "лосиноостровского" маньяка

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Гоша Чернов все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи