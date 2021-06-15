Тренера сборной Финляндии устроит ничья в матче с Россией

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва на пресс-конференции рассказал о подготовке команды к матчу группы B Евро-2020 по футболу против России. Встреча пройдет 16 июня в Санкт-Петербурге и начнется в 16.00 по московскому времени.

— Все ли футболисты готовы сыграть? — вопрос Канерве.

— В команде все здоровы, так что у нас все хорошо перед игрой с Россией.

— Вы набрали три очка в первом матче с Данией. Значит ли это, что завтра вас устроит ничья?

— Если надеяться на ничью, то это отразится на настроении футболистов. Мы посмотрим, как пойдет игра. Если будет ничья, то это нас устроит.

Россия занимает последнее (4-е) место в своей группе с 0 очков. Финляндия — вторая строчка и три балла.