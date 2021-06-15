Министр спорта Матыцин ожидает победы России над Финляндией на Евро-2020

Министр спорта России Олег Матыцин ожидает победы сборной России по футболу над командой Финляндии в матче второго тура группового турнира чемпионата Европы.

«Ожидаем победы в матче с командой Финляндии, — цитирует ТАСС Матыцина. — За счет чего можем победить? Это вопросы к главному тренеру и спортсменам. За счет большей мотивации и понимания, что эта игра является решающей. Надеюсь, что наши спортсмены и тренеры оправдают доверие, которое оказано болельщиками всей страны».

Встреча пройдет 16 июня в Санкт-Петербурге и начнется в 16.00 по московскому времени.

Сборная России в первом туре проиграла команде Бельгии со счетом 0:3, в другом матче группы Финляндия победила Данию (1:0).