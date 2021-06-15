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Министр спорта Матыцин ожидает победы России над Финляндией на Евро-2020

12:46
Олег Матыцин. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Олег Матыцин. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Министр спорта России Олег Матыцин ожидает победы сборной России по футболу над командой Финляндии в матче второго тура группового турнира чемпионата Европы.

«Ожидаем победы в матче с командой Финляндии, — цитирует ТАСС Матыцина. — За счет чего можем победить? Это вопросы к главному тренеру и спортсменам. За счет большей мотивации и понимания, что эта игра является решающей. Надеюсь, что наши спортсмены и тренеры оправдают доверие, которое оказано болельщиками всей страны».

Встреча пройдет 16 июня в Санкт-Петербурге и начнется в 16.00 по московскому времени.

Сборная России в первом туре проиграла команде Бельгии со счетом 0:3, в другом матче группы Финляндия победила Данию (1:0).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11650187

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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи