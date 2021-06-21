Тренер сборной Шотландии прогнозирует открытую игру в матче с Хорватией
Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк поделился ожиданиями от матча с Хорватией на Евро-2020.
«Травма Гилмора? Билли жалко больше, чем кого бы то ни было, — цитирует Кларка официальный сайт УЕФА 21 июня. — У нас есть восемь футболистов, кем его заменить. Так и сделаем, и будем готовы к игре.
Полагаю, обе команды захотят вкатиться в игру. Честно говоря, сложно прогнозировать сценарий такой встречи, так как обеим командам нужна победа.
В определенный момент может пойти предельно открытая игра, когда каждый полетит вперед забивать. С точки зрения тактики это будет очень интересно».
Матч Хорватия — Шотландия состоится 21 июня в Глазго. Начало в 22.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024472--croatia-vs-scotland/
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