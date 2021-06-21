Тренер сборной Шотландии прогнозирует открытую игру в матче с Хорватией

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк поделился ожиданиями от матча с Хорватией на Евро-2020.

«Травма Гилмора? Билли жалко больше, чем кого бы то ни было, — цитирует Кларка официальный сайт УЕФА 21 июня. — У нас есть восемь футболистов, кем его заменить. Так и сделаем, и будем готовы к игре.

Полагаю, обе команды захотят вкатиться в игру. Честно говоря, сложно прогнозировать сценарий такой встречи, так как обеим командам нужна победа.

В определенный момент может пойти предельно открытая игра, когда каждый полетит вперед забивать. С точки зрения тактики это будет очень интересно».

Матч Хорватия — Шотландия состоится 21 июня в Глазго. Начало в 22.00 по московскому времени.