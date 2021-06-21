Партнеры по сборной Македонии устроили Пандеву прощальный коридор

Капитан сборной Македонии Горан Пандев был заменен во втором тайме матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы против Нидерландов. Для 37-летнего форварда этот матч стал последним за национальную сборную.

Покидая поле, футболист с трудом сдерживал слезы. Все игроки сборной Македонии тепло простились с капитаном, обняв его на прощание. Игра даже была прервана на пару минут, чтобы болельщики смогли проводить его аплодисментами.

Wonderful touch by #MKD players as Goran Pandev is subbed off. He leaves the international stage after 20 glorious years for Macedonian football. At 37 years old, he is the second oldest player to score in the Euros ? pic.twitter.com/nPuIc62wIC — ved (@whoisved) June 21, 2021

Пандев, забивший гол в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы с Австрией (1:3), стал вторым в списке самых возрастных игроков, забивавших на Евро.