Партнеры по сборной Македонии устроили Пандеву прощальный коридор
20:30
Капитан сборной Македонии Горан Пандев был заменен во втором тайме матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы против Нидерландов. Для 37-летнего форварда этот матч стал последним за национальную сборную.
Покидая поле, футболист с трудом сдерживал слезы. Все игроки сборной Македонии тепло простились с капитаном, обняв его на прощание. Игра даже была прервана на пару минут, чтобы болельщики смогли проводить его аплодисментами.
Пандев, забивший гол в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы с Австрией (1:3), стал вторым в списке самых возрастных игроков, забивавших на Евро.
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