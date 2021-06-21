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Партнеры по сборной Македонии устроили Пандеву прощальный коридор

20:30
Горан Пандев. Фото Twitter
Горан Пандев. Фото Twitter
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Капитан сборной Македонии Горан Пандев был заменен во втором тайме матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы против Нидерландов. Для 37-летнего форварда этот матч стал последним за национальную сборную.

Покидая поле, футболист с трудом сдерживал слезы. Все игроки сборной Македонии тепло простились с капитаном, обняв его на прощание. Игра даже была прервана на пару минут, чтобы болельщики смогли проводить его аплодисментами.

Пандев, забивший гол в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы с Австрией (1:3), стал вторым в списке самых возрастных игроков, забивавших на Евро.

Македония — Голландия

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