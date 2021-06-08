Тренер сборной Финляндии назвал Дзюбу очень опасным игроком

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва оценил уровень сборной России. По его словам, нападающий Артем Дзюба — очень опасный игрок.

«У России есть игроки с богатым опытом. Такие как нападающий Дзюба, очень опасный игрок, и Миранчук в полузащите, — цитирует Канерву сайт УЕФА. — У них есть техничные футболисты, но больше всего эта команда впечатлила меня сплоченностью и дисциплиной.

Наверное, неправильно будет называть ее игру механической, но это команда с очень строгой рабочей этикой. Все готовы пахать на команду. Плюс у России сильная атака».

Напомним, на Евро-2020 сборная России сыграет в группе B с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня). 10 июня команда в полном составе вылетит в Санкт-Петербург, где проведет первые два матча турнира.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля.