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Тренер сборной Финляндии назвал Дзюбу очень опасным игроком

11:24
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва оценил уровень сборной России. По его словам, нападающий Артем Дзюба — очень опасный игрок.

«У России есть игроки с богатым опытом. Такие как нападающий Дзюба, очень опасный игрок, и Миранчук в полузащите, — цитирует Канерву сайт УЕФА. — У них есть техничные футболисты, но больше всего эта команда впечатлила меня сплоченностью и дисциплиной.

Наверное, неправильно будет называть ее игру механической, но это команда с очень строгой рабочей этикой. Все готовы пахать на команду. Плюс у России сильная атака».

Напомним, на Евро-2020 сборная России сыграет в группе B с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня). 10 июня команда в полном составе вылетит в Санкт-Петербург, где проведет первые два матча турнира.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/news/026a-1276a97b23f1-ee0fa61fd3c7-1000--%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0-%D1%81-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%81%D1%82%D1%80

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