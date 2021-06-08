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Шевченко признался, что с нетерпением ждет начала Евро-2020

11:29
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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от чемпионата Европы по футболу.

«Я с большим нетерпением жду старта Евро. Как бывший игрок я уже почувствовал, что такое крупные турниры — и чемпионат Европы, и первенство мира, в которых я участвовал. У меня была возможность со всех сторон оценить, что это такое, в том числе с позиции тренера.

Полагаю, молодые игроки, которые еще не участвовали в таких турнирах, внимательно прислушаются к тому, что им говорится. Важно психологически готовить футболистов перед такими турнирами. А в целом, думаю, это будет большой праздник для них и, конечно же, для болельщиков», — цитирует Шевченко УЕФА.

На Евро-2020 украинцы сыграют в группе С с командами Голландии, Австрии и Северной Македонии.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/news/026a-1278090a15ff-b2c62589ccf8-1000--%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%BE%D1%82-%D1%81

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