Шевченко признался, что с нетерпением ждет начала Евро-2020

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от чемпионата Европы по футболу.

«Я с большим нетерпением жду старта Евро. Как бывший игрок я уже почувствовал, что такое крупные турниры — и чемпионат Европы, и первенство мира, в которых я участвовал. У меня была возможность со всех сторон оценить, что это такое, в том числе с позиции тренера.

Полагаю, молодые игроки, которые еще не участвовали в таких турнирах, внимательно прислушаются к тому, что им говорится. Важно психологически готовить футболистов перед такими турнирами. А в целом, думаю, это будет большой праздник для них и, конечно же, для болельщиков», — цитирует Шевченко УЕФА.