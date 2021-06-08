Сборная России получила отрицательные результаты тестирования на коронавирус

Сборная России вчера утром прошла тестирование на инфекционные заболевания, информирует пресс-служба национальной команды.

Как отмечается, по данным третьего за время сборов тестирования ПЦР по линии УЕФА, все результаты — отрицательные.

Напомним, на Евро-2020 сборная России сыграет в группе B с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня). 10 июня команда в полном составе вылетит в Санкт-Петербург, где проведет первые два матча турнира.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля.