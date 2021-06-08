Сборная России получила отрицательные результаты тестирования на коронавирус
10:31
Сборная России вчера утром прошла тестирование на инфекционные заболевания, информирует пресс-служба национальной команды.
Как отмечается, по данным третьего за время сборов тестирования ПЦР по линии УЕФА, все результаты — отрицательные.
Напомним, на Евро-2020 сборная России сыграет в группе B с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня). 10 июня команда в полном составе вылетит в Санкт-Петербург, где проведет первые два матча турнира.
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля.
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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры
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