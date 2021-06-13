Тренер сборной Дании заявил, что все игроки шокированы ситуацией с Эриксеном

Главный тренер сборной Дании Каспер Юлльман рассказал, как игроки команды отреагировали на ситуацию с полузащитником Кристианом Эриксеном. Футболист перенес сердечный приступ во время матча Евро-2020 с Финляндией (0:1).

«Все игроки по-своему шокированы, у всех свои эмоции, — цитирует Юлльмана «Матч ТВ» 13 июня. — В понедельник мы постараемся делать все в настолько привычном режиме, насколько это возможно, чтобы хорошо провести следующие пару дней. Да, пока прошло слишком мало времени, чтобы просто взять и вернуться к футболу, но мы постараемся использовать эту ситуацию, чтобы стать еще ближе друг к другу и продемонстрировать лучшее, на что способны, в следующем матче. У меня есть чувство, что мы можем сплотиться, выйти и сделать это. Будем стараться достичь нормальной обстановки, провести тренировки и показать себя в матче с Бельгией».

Инцидент произошел незадолго до конца первого тайма при счете 0:0. Врачи попытались оказать игроку первую помощь. Им пришлось делать искусственный массаж сердца. На поле вынесли носилки, но потребовались более серьезные средства реанимации — в том числе дефибриллятор.

Игра была прервана на неопределенное время. Датские футболисты обступили Эриксена и закрыли от зрителей и камер. Позднее его унесли на носилках за ширмой под аплодисменты публики.