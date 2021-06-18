Дюмфрис признан лучшим игроком матча Нидерланды — Австрия
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Лучшим футболистом матча Евро-2020 Нидерланды — Австрия (2:0) признан защитник «оранжевых» Дензел Дюмфрис, сообщает 18 июня официальный сайт УЕФА.
«Дюмфрис отлично оборонялся, проделал огромный объем работы и даже забил. Постоянно угрожал воротам соперника своими подключениями», — прокомментировал свой выбор технический наблюдатель УЕФА Айтор Каранка.
Футболист забил второй мяч в этой игре. Также он заработал пенальти, который реализовал Мемфис Депай.
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Материалы сюжета: Евро 2020: 2-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Финляндия 16 июня 2021 и другие матчи
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