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Дюмфрис признан лучшим игроком матча Нидерланды — Австрия

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Лучшим футболистом матча Евро-2020 Нидерланды — Австрия (2:0) признан защитник «оранжевых» Дензел Дюмфрис, сообщает 18 июня официальный сайт УЕФА.

«Дюмфрис отлично оборонялся, проделал огромный объем работы и даже забил. Постоянно угрожал воротам соперника своими подключениями», — прокомментировал свой выбор технический наблюдатель УЕФА Айтор Каранка.

Футболист забил второй мяч в этой игре. Также он заработал пенальти, который реализовал Мемфис Депай.

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