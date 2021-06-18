Лучшим футболистом матча Евро-2020 Нидерланды — Австрия (2:0) признан защитник «оранжевых» Дензел Дюмфрис, сообщает 18 июня официальный сайт УЕФА.

«Дюмфрис отлично оборонялся, проделал огромный объем работы и даже забил. Постоянно угрожал воротам соперника своими подключениями», — прокомментировал свой выбор технический наблюдатель УЕФА Айтор Каранка.

Футболист забил второй мяч в этой игре. Также он заработал пенальти, который реализовал Мемфис Депай.