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Сегодня, 17:27

Тикнизян считает, что у сборной Армении есть шансы выйти на Евро-2024

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник сборной Армении и «Локомотива» Наир Тикнизян оценил шансы национальной команды на выход чемпионата Европы 2024, который пройдет в Германии.

«Шансы выйти на чемпионат Европы у сборной Армении есть, все зависит от нас. Если мы выиграем все оставшиеся матчи, то все может поменяться. Как говорится, все по воле божьей. Мы должны биться в каждой игре и сохранять эту надежду на выход из группы до последнего мгновения. Я хочу поблагодарить всех болельщиков сборной Армении. Ради таких людей, которые верят и поддерживают нас, хочется выйти на поле и отдавать все, что у тебя есть», — приводит слова Тикнизяна Metaratings.ru.

После пяти матчей сборная Армении занимает третье место в группе D, набрав 7 очков. По 10 очков у Хорватии и Турции.

Источник: https://metaratings.ru/news/tiknizyan-shansy-vyiti-na-evro-2024-u-sbornoi-armenii-est-vsyo-zavisit-ot-nas-286113/
Футбол
Чемпионат Европы по футболу
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