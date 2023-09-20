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Сегодня, 10:36

Галямин назвал удивительными результаты сборной Казахстана в квалификации чемпионата Европы-2024

Алина Савинова
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Бывший защитник «Эспаньола» Дмитрий Галямин высказался о результатах сборной Казахстана в квалификации чемпионата Европы-2024.

«Честно скажу, результаты сборной Казахстана для меня удивительные. Я проработал три года в Казахстане, приблизительно понимаю уровень сборной, уровень клубов. Там не лучшая финансовая ситуация в клубном футболе. Уровень футболистов тоже достаточно средний, звезд нет. Удивительно, что они так удачно выступают и преподносят сенсацию за сенсацией. Видимо, что-то в казахстанском футболе изменилось в лучшую сторону, ведь просто так случайно не бывает», — цитирует Галямина Legalbet.kz.

В турнирной таблице группы H сборная Казахстана занимает 4-е место, набрав 12 очков за 6 игр. 15 октября команда сыграет на выезде против Дании в рамках 7-го тура квалификации ЧЕ-2024.

Источник: https://legalbet.kz/news/15985201/
Дмитрий Галямин
Сборная Казахстана по футболу
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