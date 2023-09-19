Тикнизяну было приятно от слов Далича, который похвалил его игру

Защитник «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян прокомментировал высказывание главного тренера сборной Хорватии Златко Далича после матча отборочного турнира чемпионата Европы-2024 (0:1).

«Да, я видел слова главного тренера сборной Хорватии. Это вселило в меня небольшую уверенность, мне было приятно от этих слов, что тренер такой сильной сборной отмечает мою игру. Но это все разговоры, очень важно доказывать свою состоятельность на футбольном поле. В какой-то мере это меня мотивировало. Я не считаю, что похвала от тренера другой национальной сборной какой-то знак, даже от такой сильной. Это, грубо говоря, комплимент в мой адрес, не более того», — приводит Metaratings.ru слова Тикнизяна.

Также футболист отметил встречу с экс-полузащитником ЦСКА Николой Влашичем.

«С Николой мы обменялись майками, я очень рад был его увидеть. Мы несколько лет провели с ним в одной команде. Влашич для меня очень высококлассный футболист и хороший человек. Просто банально пару минут поговорили, узнали, как дела у друг друга», — сказал Тикнизян.

Влашич выступал за ЦСКА с 2018 по 2021 год. За клуб 25-летний хорват провел 108 матчей, в которых забил 33 гола и отдал 21 результативную передачу.

Тикнизян является воспитанником армейского клуба. В 2021 году футболист перешел в «Локомотив». В текущем сезоне 24-летний армянин провел 11 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал результативную передачу.