Сын Стерлинга отпраздновал победный гол отца в матче с Германией
21:36
Сборная Англии обыграла команду Германии в матче 1/8 финала чемпионата Европы со счетом 2:0. Автором победного мяча стал нападающий Рахим Стерлинг.
Его маленький сын наблюдал за ходом встречи с трибун «Уэмбли». И он имел возможность отпраздновать это важное событие.
В четвертьфинале чемпионата Европы англичане сыграют с победителем пары Швеция — Украина.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю