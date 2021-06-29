Сын Стерлинга отпраздновал победный гол отца в матче с Германией

Сборная Англии обыграла команду Германии в матче 1/8 финала чемпионата Европы со счетом 2:0. Автором победного мяча стал нападающий Рахим Стерлинг.

Его маленький сын наблюдал за ходом встречи с трибун «Уэмбли». И он имел возможность отпраздновать это важное событие.

Raheem Sterling's son celebrates his dad's goal at Wembley. ?? pic.twitter.com/qNzvOSdG5k — Squawka News (@SquawkaNews) June 29, 2021

В четвертьфинале чемпионата Европы англичане сыграют с победителем пары Швеция — Украина.