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Сын Стерлинга отпраздновал победный гол отца в матче с Германией

21:36
Эмоции сына Рахима Стерлинга. Фото Twitter
Эмоции сына Рахима Стерлинга. Фото Twitter
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Сборная Англии обыграла команду Германии в матче 1/8 финала чемпионата Европы со счетом 2:0. Автором победного мяча стал нападающий Рахим Стерлинг.

Его маленький сын наблюдал за ходом встречи с трибун «Уэмбли». И он имел возможность отпраздновать это важное событие.

В четвертьфинале чемпионата Европы англичане сыграют с победителем пары Швеция — Украина.

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля