Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер поделился мнением о форварде Маркусе Рэшфорде, который не смог реализовать свою попытку в серии 11-метровых в финале Евро-2020 против Италии (1:1, пенальти — 2:3).

«Когда решаешься пробить пенальти, ты уже победил. Ты взял на себя ответственность. Уверен, многие игроки надеются никогда не бить пенальти.

Это отличная черта характера — взять на себя ответственность и справиться с последствиями. Можно стать героем или тем, кто промахнулся. Это футбол. Из этого ты извлекаешь уроки и точно возвращаешься еще более сильным.

Я видел не так много людей, которые просто ложились и говорили: «Больше никогда не буду бить пенальти». Знаю, что Маркус поднимет руку и скажет, что хочет пробить пенальти в матче за «МЮ», — приводит слова Сульшера официальный сайт клуба.

Пенальти также не реализовали Букайо Сака и Джейдон Санчо. Все эти игроки подверглись оскорблениям по расовому признаку в соцсетях после матча.