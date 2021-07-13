УЕФА назвал символическую сборную Евро-2020
13:20
УЕФА опубликовал символическую сборную Евро-2020. Состав определили технические наблюдатели.
Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма (Италия).
Защитники: Кайл Уокер (Англия), Леонардо Бонуччи (Италия), Гарри Магуайр (Англия), Леонардо Спинаццола (Италия).
Полузащитники: Пьер-Эмиль Хейбьерг (Дания), Жоржиньо (Италия), Педри (Испания).
Нападающие: Федерико Кьеза (Италия), Ромелу Лукаку (Бельгия), Рахим Стерлинг (Англия).
В финале Евро-2020 сборная Англии уступила Италии (1:1, пенальти — 2:3). Промахи в серии пенальти допустили Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака.
Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/news/026b-12be97f0eb56-3ce3b8794fa7-1000--euro-2020-team-of-the-tournament/
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Материалы сюжета: Финал Евро 2020 Италия — Англия: дата и время матча, новости и обзор, результат игры 11 июля 2021 года
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